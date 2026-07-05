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Previa del España - Portugal

Unai Simón, sobre Cristiano Ronaldo: "No es el mismo que el de hace seis años..."

El portero de la selección española analiza a la estrella portuguesa, rival en octavos de final del Mundial.

Unai Simón

España se mide a Portugal en los octavos de final del Mundial. Contra un Cristiano Ronaldo que es insaciable de cara a gol. Pero Unai Simón, portero español, ha dicho en rueda de prensa que ya no es el que era antes a pesar del peligro que sigue representando en el área pequeña.

"El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial no es el mismo que el de hace seis o siete años en el Real Madrid", ha dicho Unai Simón en la previa del partido.

Pide a sus defensas que le mantengan lejos de la portería: "Sí que es verdad que tenemos que intentar tenerle lo más lejos del área posible".

Cristiano le marcó a Unai Simón en la última final de la Nations League: "Balón que tocó en el área, lo metió".

"Tiene ese ansia goleadora y esa capacidad goleadora que es envidiable y a todos nos gustaría tener en nuestro equipo", cierra el guardameta del Athletic de Bilbao.

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