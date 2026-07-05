¿Se está cansando Carlos Sainz de Williams? "Estoy disgustado y preocupado"

El piloto español acabó decimosegundo en Silverstone, sin opciones de puntos a pesar de los abandonos en la parte delantera de la parrilla.

Carlos Sainz ha reconocido que es "preocupante" la situación de Williams. En el Gran Premio de Gran Bretaña ha acabado decimosegundo, fuera de los puntos a pesar de los abandonos en la parte delantera.

Aunque dice que no está perdiendo la paciencia, sí reconoce que está "disgustado y preocupado" por todo lo que está ocurriendo en Williams. Las actualizaciones que funcionan en el túnel de viento no lo hacen en la pista.

"Faltaba mucho ritmo hoy y es un poco preocupante porque esperábamos dar un paso adelante grande este fin de semana que no se ha dado", ha dicho Carlos en palabras que recoge 'Marca'.

"Estoy preocupado, sinceramente estoy preocupado. Es la primera vez que veo claramente que el coche no se está desarrollando, no estamos dando pasos adelante con respecto al resto. Cada vez va más cerca del peso... y la distancia se incrementa. No hay mejora de la aerodinámica y nos empieza a preocupar", dice el piloto español.

Su trabajo no parará. Siempre ha manifestado que hará todo lo que pueda para que Williams progrese: "Voy a ir la fábrica, voy a ir al simulador y voy a tener reuniones con el equipo y seguiremos trabajando para mejorar en la situación, aunque está claro que nos llevamos esta mala situación".

Carlos sigue con esos seis puntitos en la clasificación de la Fórmula 1. Por delante de su compañero, Alex Albon, que tiene cinco.

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