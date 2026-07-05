Unos Sanfermines con 516 actos: Pamplona ya está preparada para dar comienzo a sus fiestas

Los detalles El programa oficial contiene más de 500 actos donde tendrán más protagonismo que nunca la infancia, que contará con su propio chupinazo el día 10 de julio.

Pamplona se prepara para los Sanfermines 2026, que comenzarán con el tradicional chupinazo, marcando el inicio de nueve días de celebración con 516 actos programados. Este año, el evento será inaugurado por Clint Jean Louis y Araceli Sergio desde el Ayuntamiento. Destacan novedades como el Chupinazo Txiki y un enfoque mayor en la infancia y los barrios. El presupuesto asciende a 1,7 millones de euros, con actividades familiares en la Plaza de la Libertad y un traslado del desfile de la Kalejira de las Culturas al 12 de julio. La música será protagonista con artistas como Boney M y Ojete Calor. En cuanto a seguridad, más de 2.700 agentes y 186 auxiliares de Protección Civil garantizarán el orden, mientras que el operativo sanitario contará con cinco UVI móviles y una iniciativa de cardioprotección.

Pamplona apura las horas previas al inicio de los Sanfermines 2026 con una ciudad ya volcada en una de sus citas más internacionales, que comenzará con el chupinazo que dará paso a nueve días de fiesta, en una edición que llega con 516 actos en el programa oficial, más protagonismo para la infancia y los barrios, un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

El arranque de las fiestas correrá este año a cargo del subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y de la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio, elegidos para lanzar el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Entre las novedades de 2026 figura el Chupinazo Txiki, en el marco del Día Infantil del 10 de julio, mientras que los barrios ganan peso dentro de una agenda que incluye música, juegos infantiles y juveniles, exposiciones, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, kalejiras, feria de ganado, vísperas y procesión.

El programa cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros. También el espacio familiar volverá a tener un lugar destacado con 'Menudas Fiestas' en la Plaza de la Libertad, del 6 al 14 de julio, con actividades gratuitas dirigidas a menores de 0 a 14 años. A ello se suma el traslado de la Kalejira de las Culturas al 12 de julio, una decisión con la que el Ayuntamiento busca dar mayor visibilidad a este desfile dentro del programa oficial.

La música será otro de los ejes de estos Sanfermines. Por la Plaza del Castillo pasarán artistas y bandas como Boney M, Isabel Aaiún, Koma, Bala, Shinova, Neomak, Marlena, Ojete Calor, Merina Gris, La Txama, Hofe y Jarfaiter. La Plaza de la Compañía acogerá asimismo propuestas de house, reggae dub, blues, jazz y músicas africanas y latinas contemporáneas.

El primer festejo de la Feria del Toro se celebra este domingo a las 20:00 horas con la Novillada Picada.

Seguridad y sanidad reforzadas

Los Sanfermines 2026 estarán respaldados por un dispositivo de seguridad formado por más de 2.700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona y otros mil de Policía Nacional, a los que se suman 186 auxiliares de Protección Civil.

El operativo contempla los principales actos, entre ellos el chupinazo, los encierros, la procesión, los fuegos artificiales, las entradas y salidas de la plaza de toros, los desfiles de gigantes y cabezudos, la Octava y el Pobre de Mí. Además, se ha diseñado un dispositivo específico para el nuevo Chupinazo Txiki.

En el ámbito sanitario, el operativo incluye cinco UVI móviles, la coordinación sanitaria del 112 y la atención en los centros de urgencias extrahospitalarias. A ello se añade una iniciativa de cardioprotección con cerca de 40 puntos de rescate cardíaco, más de 80 personas formadas en RCP y manejo de desfibriladores y diez taxis cardioprotegidos, una de las novedades de este año.

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