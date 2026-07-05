Preocupación por un incendio de evolución "negativa" en Soneja: la UME se incorpora a las tareas de extinción

¿Qué está pasando? El fuego se ha declarado sobre el mediodía del domingo y se ha movilizado a diez medios aéreos. Se ha decretado la Situación de Emergencia 2 del Plan Especial de Incendios Forestales.

Un incendio forestal declarado al mediodía en Soneja, en Castellón, ha obligado a movilizar a diez medios aéreos junto con otros efectivos terrestres para las tareas de extinción, tal y como ha informado el 112 de la Comunitat Valenciana en su cuenta de X. Las llamas afectan a masa forestal y su evolución es "negativa", atendiendo a la información del Consorcio Provincial de Bomberos.

Para facilitar las tareas de extinción han decidido cerrar el Puerto de Sagunto para que los medios aéreos movilizados puedan cargar agua.

La Generalitat Valenciana ha decretado la Situación de Emergencia 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat, que se establece cuando una situación de emergencia provocad por uno o por varios incendios puede afectar tanto a la población como a los bienes de naturaleza no forestal. Es algo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y de socorro, al igual que la necesidad de incorporar medios extraordinarios. Además, pueden comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional y también aquella que para su resolución requiera la constitución del Cecopi.

Se han movilizado diez medios aéreos, incluyendo el helicóptero de coordinación de la Generalitat y dos medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Junto a ellos, participan ocho unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, cuatro dotaciones del Consorcio, un agente medioambiental, una Unidad de Prevención de Incendios, coordinadores y técnicos forestales, además de un camión nodriza de 35.000 litros.

En ese sentido, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha informado de que están trabajando "de manera coordinada" en la extinción del fuego y la incorporación de la UME a las tareas.

"Mucha preocupación a la ciudadanía. Mucho ánimo a los que trabajáis en la extinción del fuego", ha compartido Bernabé en su cuenta de X.

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