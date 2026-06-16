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GP República Checa

Gresini anuncia el regreso de Alex Márquez, pero MotoGP tendrá la última palabra

Alex Márquez viajará al Gran Premio de la República Checa y tendrá que pasar dos revisiones del doctor Ángel Charte.

Alex Márquez Alex MárquezGetty

Alex Márquez puede volver este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa. Gresini ha anunciado que viajará a Brno, pero que será MotoGP quien determine si competirá o no.

"Tras las últimas revisiones médicas en España, Alex Márquez volará este fin de semana a la República Checa con el objetivo de recibir el apto médico. Este jueves habrá novedades directamente desde el Circuito de Brno", comunica el equipo en Gresini a través de sus redes sociales.

Alex sufrió un gravísimo accidente en el Gran Premio de Catalunya, el pasado 17 de mayo. Se chocó contra la moto de Pedro Acosta cuando su KTM sufrió un problema mecánico.

Y su caída dio miedo. Varias vueltas de campana y tuvo que ser trasladado a un hospital. Sufrió una fractura en la clavícula derecha y una fractura marginal de la vértebra C7. Y ahora ya está recuperado.

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