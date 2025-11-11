Marc Márquez rompe su silencio sobre su lesión: ojo a lo que cuenta en 'Jugones'

El eneacampeón del mundo ha explicado que "cuando bajó la inflamación y las contracturas, se vio que la fractura era inestable y ahí decidieron operar".

"Lo que hay dentro de mi brazo lo sé yo"

Tras caer lesionado en Indonesia, Marc Márquez tenía como objetivo reaparecer en Portugal o, en su defecto, en la cita final de Valencia.

Sin embargo, conforme avanzaron los días, los doctores percibieron que la lesión era más seria de lo que parecía y decidieron que el ilerdense pasara por quirófano.

Ahora, afrontando la recta final de su recuperación, Marc se ha sincerado en 'Jugones' sobre lo que realmente ocurrió.

"Cuando bajó la inflamación y las contracturas, se vio que la fractura era inestable y ahí decidieron operar", ha explicado.

El doctor de MotoGP, Ángel Charte, desveló hace unos días que tenía un tornillo "completamente doblado" dentro del brazo, pero el de Cervera desmiente que sea por su caída en Mandalika.

"Es una lesión previa. Cuando me lesioné el húmero, esos tornillos estaban afectados. "Lo que hay dentro de mi brazo lo sé yo y mis doctores de confianza", ha explicado.

Ahora, es turno de mirar a la próxima temporada: "Mi trabajo es estar en lo mejor posible en 2026 para que se hable de mis resultados y no de mi estado físico".