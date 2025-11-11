¿A qué hora es el sorteo del 11 del 11 de la ONCE?

El sorteo del 11 del 11 es uno de los más esperados de entre todos los que organiza la ONCE. Con un cupón especial, se pone en juego un premio de 11 millones de euros.

El número 11 es protagonista este martes. Cada año, el 11 de noviembre (el 11 del 11), la ONCE celebra el sorteo extraordinario del 11 del 11, valga la redundancia, aunque no se trata de un sorteo que tenga lugar a las 11:11h, como podría uno pensar. Muchos onces, pero no tantos. Once es el número de millones que se pone en juego en el principal premio del día, aunque también se reparten otros once premios de un millón de euros cada uno.

Este juego tiene lugar un día en el que la ONCE también celebra el resto de sus sorteos ordinarios, como son el Super Once o el Triplex, pero el plato fuerte del día llega más tarde, por la noche. Se trata de un sorteo que se celebra todos los años el mismo día, da igual el día de la semana que sea.

Este martes, 11 de noviembre, el sorteo del 11 del 11 de la ONCE tiene lugar a las 21:30h, a la hora a la que se suele celebrar el sorteo del Cupón Diario. Pero no pienses que por que haya un sorteo extraordinario la ONCE no celebrará el sorteo ordinario: no, este martes habrá tanto sorteo del 11 del 11 como el sorteo del Cupón Diario.

El primer sorteo del 11 del 11 lo celebró la ONCE el 11 de noviembre de 2011 (¡más onces!), en una gala emitida por televisión. Este año no hay gala, pero sí sigue habiendo grandes premios: los más importantes, un premio único de 11 millones de euros que se reparte a una combinación de cinco números y un número de serie, y 11 premios de un millón de euros, que se van para otras once extracciones de cinco números.

Otros premios del 11 del 11 de la ONCE de 2025

Además de estos, también se reparten los siguientes premios:

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del premio especial

1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras y número de serie de cada una de las 11 extracciones que reparten el premio de 1 millón de euros

1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del premio especial

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras del premio especial

108.000 premios de 12 euros a las últimas dos cifras del premio especial

1.080.000 premios de 6 euros al reintegro (última cifra) del premio especial

