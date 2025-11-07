El doctor de MotoGP, sobre la lesión de Marc Márquez: "Tenía un tornillo completamente doblado"

Ángel Charte ha explicado que "seguramente era ya antiguo en ese aspecto" y supone que "aprovecharían para colocar uno nuevo".

Y es que, tras explorarle después de ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, se dio cuenta de que "había un tornillo que estaba completamente doblado".

Eso sí, no se alarmó en exceso: "Pero seguramente era ya antiguo en ese aspecto y yo imagino que aprovecharían para colocar uno nuevo".

Sin embargo, no se atreve a afirmar si se dobló a causa del accidente: "No lo puedo asegurar, creo que nadie lo puede asegurar".

"Ese brazo es un brazo muy machacado con cuatro intervenciones y es perfecto que descanse", explica Charte.

El doctor de MotoGP considera que "la determinación que ha tomado en no ir a Valencia me parece acertadísima. Es un riesgo absurdo. Tiene que recuperarse".

"El tema de Márquez está muy claro que lo que tiene no ha sido una tontería, sino que ha sido una lesión importante sobre un brazo que ya está muy machacado después de cuatro operaciones. Y creo que como dice él, ha de ser muy prudente, escuchar a su cuerpo y esperar a que esté al cien por cien", ha zanjado.