Todos los enfrentamientos de segunda ronda de la Copa del Rey
Este martes se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey y ya se conocen todos los enfrentamientos.
Llega la segunda ronda de la Copa del Rey. Un total de 56 equipos, todavía con algunos de los más modestos. Y la ausencia, también en esta ronda, del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
Grupo 1
Ourense - Girona.
Portugalete - Deportivo Alavés.
Reus - Real Sociedad.
Sant Andreu - Celta de Vigo.
Atlético Baleares - Espanyol.
Ebro - Osasuna.
Numancia - Mallorca.
Sabadell - Deportivo de la Coruña.
Pontevedra - Eibar.
Racing de Ferrol - Huesca.
Ponferradina - Racing de Santander.
Mirandés - Sporting de Gijón.
Cultural y Deportiva Leonesa - Andorra.
Real Zaragoza - Burgos.
Grupo 2
Cieza - Levante.
Extremadura - Sevilla FC.
Quintanar del Rey - Elche.
Navalcarnero - Getafe.
Torrent - Real Betis.
Atlético Antoniano - Villarreal.
Real Ávila - Rayo Vallecano.
Cartagena - Valencia CF.
Real Murcia - Cádiz.
Guadalajara - Ceuta.
Talavera de la Reina - Málaga CF.
Eldense - Almería.
Tenerife - Granada CF.
CD Leganés - Albacete.