Ahora

Sorteo Copa

Todos los enfrentamientos de segunda ronda de la Copa del Rey

Este martes se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey y ya se conocen todos los enfrentamientos.

Copa del ReyCopa del ReyRFEF

Llega la segunda ronda de la Copa del Rey. Un total de 56 equipos, todavía con algunos de los más modestos. Y la ausencia, también en esta ronda, del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Grupo 1

Ourense - Girona.

Portugalete - Deportivo Alavés.

Reus - Real Sociedad.

Sant Andreu - Celta de Vigo.

Atlético Baleares - Espanyol.

Ebro - Osasuna.

Numancia - Mallorca.

Sabadell - Deportivo de la Coruña.

Pontevedra - Eibar.

Racing de Ferrol - Huesca.

Ponferradina - Racing de Santander.

Mirandés - Sporting de Gijón.

Cultural y Deportiva Leonesa - Andorra.

Real Zaragoza - Burgos.

Grupo 2

Cieza - Levante.

Extremadura - Sevilla FC.

Quintanar del Rey - Elche.

Navalcarnero - Getafe.

Torrent - Real Betis.

Atlético Antoniano - Villarreal.

Real Ávila - Rayo Vallecano.

Cartagena - Valencia CF.

Real Murcia - Cádiz.

Guadalajara - Ceuta.

Talavera de la Reina - Málaga CF.

Eldense - Almería.

Tenerife - Granada CF.

CD Leganés - Albacete.

Las 6 de laSexta

  1. Pérez Llorca, el candidato de transición elegido por Feijóo para relevar a Mazón como president
  2. Juicio al fiscal general, en directo | El periodista Campos vio la confesión del novio de Ayuso horas antes que García Ortiz
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia
  5. Polémica en Jaén: un alcalde de Vox reparte un calendario con Franco y la bandera preconstitucional del águila
  6. La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros