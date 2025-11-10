Un ex de Ducati dicta sentencia sobre los problemas de Ducati: "Márquez ha tapado..."

Enea Bastianini, expiloto de Ducati, dice que la moto de esta temporada no es tan buena como la del año pasado: "Ha ocultado los problemas".

Pecco Bagnaia volvió a irse al suelo en el Gran Premio de Portugal. Otro fin de semana más. La Ducati no parece gustar a sus pilotos. Sólo Marc Márquez ha sabido 'domarla'. Ha sido campeón en MotoGP 2025 a pesar de todos los problemas que han tenido sus compañeros.

Enea Bastianini, expiloto de Ducati y ahora en KTM, dice que Marc ha "tapado" los problemas de la moto.

"Creo que su moto 2025 es un poco difícil. Al menos eso parece viendo la poca constancia de los pilotos que la están utilizando, excepto Márquez. En cambio, la 2024, la que yo pilotaba el año pasado, era más constante y eficaz. Creo que Marc ha ocultado los problemas", apunta el piloto italiano.

Pero a pesar de esos problemas para Enea, Ducati sigue siendo el equipo a batir: "Por ahora, en mi opinión, Ducati sigue siendo la referencia, pero poco a poco podríamos llegar a ella. Yo todavía estoy lejos: en los entrenamientos siempre voy por detrás y en las carreras por delante. Hasta que no entendamos el motivo, será difícil".

KTM, de momento, está lejos de Ducati. Es Aprilia el equipo que más se está acercando. Sobre todo con Marco Bezzecchi.

Pedro Acosta sigue siendo el líder de KTM. Es quinto en el mundial. A sólo tres puntos de Pecco Bagnaia.