Víctor Manuel reconoce que hoy no volvería a firmar el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez que se redactó tras la detención de Santos Cerdán

Víctor Manuel confiesa en Salvados que hoy no volvería a firmar el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Santos Cerdán después de saber todo lo que se ha conocido del caso Koldo.

Tras haber sido en su juventud, en plena dictadura, militante del PCE y haber vivido la censura y la violencia de la extrema derecha, Víctor Manuel habla en Salvados con la calma y la resignación de quien ha pasado más de medio siglo observando cómo España repite sus propios errores. A los 78 años, el cantautor asturiano -hijo de ferroviario y nieto de un fusilado- repasa su trayectoria política y personal junto a Gonzo, y lo hace sin miedo a reconocer decepciones, incluso entre quienes consideraba que estaban en su mismo lado.

Víctor Manuel fue, durante décadas, uno de los artistas más comprometidos con la izquierda. Cantó contra el franquismo, defendió el trabajo de los suyos y denunció el silencio. En 2008, formó parte del grupo de artistas que apoyó públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero hoy, preguntado por el periodista si repetiría ese gesto en unas elecciones con Pedro Sánchez, su respuesta es tajante: "No, seguramente no participaría como cuando la ceja". Y añade que ni siquiera espera que el presidente le pida algo así: "Sé de un comentario que él hizo cuando llegó al Gobierno. Alguien le sugirió la posibilidad de llamar y tal y dijo algo así como: 'No, que está muy enfadado con nosotros'".

Su 'cabreo', reconoce, venía de lejos. "Yo me había rebotado muchísimo cuando la Ley de Propiedad Intelectual, con la actitud timorata del PSOE en general, no digo de Pedro Sánchez. Y me parecía injusto, una cabronada, directamente". Aún recuerda la escena que le hizo perder la paciencia: "Estaban acabando un Consejo de Ministros y tenían que firmar, creo que era, la ley de copia privada y alguien dijo: 'No, no, no, que está Twitter al rojo'. Y la dejaron y se la dejaron al PP. ¡Pero qué cabrones!", cuenta aún con rabia.

Sobre el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez tras la detención de Santos Cerdán

Aun así, su nombre volvió a aparecer hace unos meses en un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, redactado tras la detención y posterior ingreso en prisión provisional del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El texto buscaba respaldar al presidente ante una oleada de críticas y sospechas. "Depende de dónde vengan las cosas -justifica el músico-, entonces el que te lo manda sabes que es alguien de fiar y que no te va a meter en un barullo".

Sin embargo, lo que se supo después cambió su percepción. Santos Cerdán fue enviado a prisión provisional sin fianza el pasado 30 de junio, acusado de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias dentro del llamado caso Koldo, una trama relacionada con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. La investigación, que también salpica a otros dirigentes socialistas como José Luis Ábalos, sacudió al partido.

"Es muy terrorífico que aparezca una gente que se mueve como en un territorio que uno lo conoce porque está en el espectáculo", reflexiona Víctor Manuel, comparando esa forma de operar con actitudes que lleva décadas viendo en su propio entorno. "Siempre te aparece gente así, que te quiere regalar cosas y que te da cosas. '¿Quieres una puta? Venga, la tengo'", lamenta. Lo que más le sorprende es la impunidad y la falta de pudor con que se repiten esos comportamientos: "Parece mentira que se vuelva a reproducir eso de nuevo y esos comentarios, esas cosas. ¿De dónde sale esta gente? ¿Con qué gente se ven?".

"Al final la conclusión es que, efectivamente, son lo que parecen", Por eso, cuando Gonzo le pregunta de nuevo si hoy volvería a firmar aquel manifiesto, Víctor Manuel no duda. "Pues seguramente, no. Pero esa es mi vida, equivocarme", responde.

