Estos son los (únicos) modelos de baliza V16 de emergencia homologados por la DGT

Si te quieres ahorrar una multa, comprueba que la nueva baliza de emergencias que lleve tu coche es una de las autorizadas por la Dirección General de Tráfico. Aquí puedes consultar todas las que sí están homologadas.

Desde el 1 de enero de 2026 será obligatoria: con el nuevo año, decimos adiós a los triángulos de emergenciasy damos la bienvenida a la nueva luz de emergencias que todos los coches deberán llevar para advertir de una avería o una situación de emergencia en la carretera. Pero desde la Dirección General de Tráfico (DGT) advierten de que no todas valen: ni todos los dispositivos que están a la venta son legales ni todos están homologados.

Para evitar problemas, la DGT tiene una lista de modelos que han pasado el proceso de homologación de la DGT y que sí cumplen con el Reglamento General de Vehículos (RGV): revisa si el que tienes (o el que vas a comprar) tiene un número de certificación incluido en este listado. Si no lo tiene, no será apta. En la siguiente tabla puedes consultar los más de 230 modelos que la DGT ha autorizado en España:

¿Nos pueden multar por no llevar la baliza o que no esté homologada? La respuesta es sí: en un control rutinario, la Guardia Civil puede solicitar al conductor la comprobación de su documentación o de la del vehículo, así como otros elementos. Así pues, a partir del 1 de enero en el caso de comprobar que el vehículo no lleva una baliza homologada por la DGT, la multa puede ascender a 80 euros.

