Polémica en Jaén: un alcalde de Vox reparte un calendario con Franco y la bandera preconstitucional del águila

Los detalles El alcalde de Vox en Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, que gobierna desde 2023 con mayoría absoluta, ha vuelto a recurrir a la imagen de Francisco Franco y a la bandera del águila para ilustrar los calendarios que reparte desde su negocio particular.

El alcalde de Vox en Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, vuelve a estar en el centro de la polémica por su modo de dar la bienvenida al año. Mientras otros optan por paisajes o santos, el alcalde de Vox en Puente de Génave (Jaén) prefiere un calendario con Francisco Franco. En la portada, el dictador sonríe bajo el lema "Franco, Franco, viva España, arriba España", junto a la bandera del águila.

Un año más, García Avilés ha editado y distribuido el almanaque entre los clientes de la gestoría que dirige, y lo ha difundido desde sus redes sociales personales, donde ha recibido decenas de peticiones en pocas horas.

García Avilés, que gobierna con mayoría absoluta desde 2023 —año en el que Puente de Génave fue el único municipio andaluz donde Vox fue el partido más votado tanto en las elecciones locales como en las generales—, se justifica alegando que se trata de una tradición que mantiene desde hace al menos quince años. El alcalde sostiene además que el negocio que edita el calendario está actualmente gestionado por su expareja, eludiendo así cualquier responsabilidad política.

No es la primera vez que el regidor protagoniza un episodio similar. En 2024 ya repartió entre sus clientes 800 ejemplares de otro calendario que mostraba las imágenes de Franco y de José Antonio Primo de Rivera junto a la frase "Yo soy responsable solo ante Dios y la historia".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén confirmaron que se ha trasladado el caso a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y se ha abierto el correspondiente expediente. Desde el PSOE provincial, el secretario de Memoria Democrática, Miguel Ángel Valdivia, ha calificado la iniciativa como "una vergüenza y un bochorno nacional", y ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables de esta "barbaridad".

"Una obra de arte infravalorada"

Lejos de rectificar, García Avilés ha reafirmado su postura en redes sociales. Asegura que las críticas "obedecen simplemente a una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en 1939" y que el calendario no pretende más que "defender la libertad de expresión en una sociedad censurada por la izquierda". "Si ellos ondearan una bandera republicana sería señal de progresismo —ha escrito—, pero a mí se me tacha de facha".

El alcalde lamenta el "revuelvo mediático",que, dice, se ha generado "solo porque ahora es alcalde". Sostiene que lleva editando calendarios "desde hace más de treinta años" y que "nunca se había armado semejante escándalo". En tono sarcástico, ha llegado a afirmar que está pensando en presentar el calendario "ante el MOMA de Nueva York" porque "no deja de ser una obra de arte infravalorada, de una persona cuya tumba fue profanada hace unos años por la izquierda de este país".

Adelante y PCE condenan la difusión del calendario

La reacción política no se ha hecho esperar. Adelante Andalucía ha pedido la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la Ley de Memoria Democrática. Su portavoz en Jaén, Alejandro Cabrera, ha señalado que "la difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, podría constituir una vulneración de la legislación vigente". Cabrera ha reclamado que García Avilés aclare "cómo es posible que calendarios con simbología fascista salgan de su entorno político" y ha advertido de que "si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla".

El portavoz ha añadido que "no estamos ante una anécdota, sino ante un hecho que normaliza símbolos de una dictadura responsable de miles de asesinatos y represión". Según Cabrera, este episodio "no es aislado", sino "una consecuencia del clima que PP y Vox están imponiendo en Andalucía, donde se blanquean símbolos franquistas, se cuestiona la memoria democrática y se legitiman discursos reaccionarios".

También el Partido Comunista de Jaén ha condenado la difusión del calendario y ha exigido su retirada de las redes sociales. "Promocionar la imagen del dictador no es una nostalgia ni una anécdota —ha señalado en un comunicado—, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad".

