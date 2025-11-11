La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros

Una persona camina por el paseo marítimo de A Coruña, en una jornada en la que el litoral de Galicia está en alerta naranja por temporal marítimo

Los detalles La borrasca Claudia afectará, sobre todo, a Galicia, donde habrá lluvias persistentes y con posibles tormentas aisladas en algunos puntos de la región, así como vientos fuertes de componente sur en sus litorales. Las precipitaciones también afectarán al oeste de Castilla y León, Sistema Central y noroeste de Extremadura.

Este martes, la borrasca Claudia trae un frente atlántico que afectará principalmente a Galicia con lluvias persistentes, posibles tormentas aisladas y vientos fuertes del sur en sus costas. En el resto de España, el clima será más estable, aunque se esperan olas de hasta 6 metros en el oeste de Galicia. La borrasca también impactará a Canarias con lluvias y vientos fuertes a partir del miércoles. Las precipitaciones alcanzarán el oeste de Castilla y León, el Sistema Central y el noroeste de Extremadura. Las temperaturas máximas subirán en la mayoría del país, mientras que las mínimas también aumentarán, excepto en la vertiente mediterránea y Canarias. Habrá heladas en los Pirineos y vientos del sur en la Península y Baleares. En Canarias, cielos nubosos en las islas occidentales y temperaturas entre 24ºC y 20ºC. La Aemet ha activado un aviso por lluvias y vientos fuertes en Galicia y Canarias.

Este martes estará marcado por la llegada de un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia que afectará, sobre todo, a Galicia, donde habrá lluvias persistentes y con posibles tormentas aisladas en algunos puntos de la región, así como vientos fuertes de componente sur en sus litorales.

En el resto de España, el día será más estable. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Servimedia, también podrá haber olas de hasta seis metros en el oeste de Galicia.

La borrasca Claudia también afectará a Canarias, con fuertes lluvias y vientos, pero a partir de mañana miércoles. Este martes se prevén cielos cubiertos en las zonas del área cantábrica y atlántica, así como en el Sistema Central.

Las precipitaciones no solo afectarán a Galicia, sino también al oeste de Castilla y León, Sistema Central y noroeste de Extremadura. Puede haber nieblas matinales en montañas de la vertiente atlántica y meseta Sur. Brumas frontales en el oeste de Galicia.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso generalizado, excepto en zonas centrales y puntos de la parte oriental del país. Estas máximas estarán alrededor de los 18ºC y 20ºC en la mayoría del territorio.

Las mínimas subirán en gran parte de España, si bien habrá ligeros descensos en puntos de la vertiente mediterránea y en Canarias. La mínima más baja será de 3ºC en zonas de León y Cuenca.

Además, habrá heladas localmente moderadas en los Pirineos. Soplarán vientos de componente sur en la Península y Baleares. Serán moderados en el Cantábrico, litorales del Mediterráneo y la mitad norte de la vertiente atlántica, además de las rachas fuertes ya citadas en Galicia.

En Canarias, los cielos también estarán nubosos en las islas occidentales con probables lluvias débiles y despejados en el resto del archipiélago. Las temperaturas continuarán en torno a los 24ºC de máxima y los 20ºC de mínima, y soplará viento flojo con predominio de brisas, siendo moderado en zonas altas expuestas.

La Aemet activó ya un aviso para los próximos días por el paso de la borrasca Claudia que dejará lluvias y fuertes vientos, fundamentalmente en Galicia y Canarias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.