Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia

La otra cara El obispo Rafael Zornoza firma el protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en el que el papa Francisco recordaba a los obispos que, como sucesores de los apóstoles, tienen una importante responsabilidad sobre "la protección de los menores en la iglesia".

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha sido acusado de pederastia por una víctima que denunció los abusos cometidos en los años 90. A pesar de que la denuncia llegó al Vaticano este verano, ni la iglesia española ni el Vaticano han tomado medidas contra él. Según 'El País', Zornoza podría haber sido apartado de su cargo tras presentar su renuncia al cumplir 75 años, pero no se hizo. El arzobispado de Sevilla envió el caso al Tribunal de la Rota, que tampoco ha actuado. Zornoza niega las acusaciones y ha suspendido temporalmente su agenda para recibir tratamiento médico. La diócesis confía en la justicia y recuerda la presunción de inocencia. Es la primera investigación canónica de este tipo en España.

Pese a la denuncia de una víctima hace cuatro meses por un caso de pederastia cometido por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, en los años 90, ni el Vaticano ni la iglesia española hicieron nada contra el prelado en ese tiempo. La denuncia que conocimos este lunes a través del diario 'El País' llegó a comienzos de este mismo verano al Vaticano, cuando la víctima envió una carta por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

En ese mismo momento se podían haber tomado medidas contra el obispo, ante la credibilidad que le otorgó el organismo al testimonio de la víctima. La decisión habría ido en línea con la recomendación de la Comisión de Protección de Menores del Vaticano, que pidió agilizar la "dimisión o destitución de los líderes o el personal de la Iglesia en casos de abuso o negligencia".

Este martes, 'El País' explica que había una salida sencilla para que Zornoza abandonase su cargo, ya que a los 75 años (ahora tiene 76) presentó su renuncia al papa Francisco. Normalmente se suele dejar una prórroga de unos años al obispo en cuestión, pero se podría haber optado por anular la misma ante la gravedad de las acusaciones que le señalaban. No obstante, ninguno de los órganos competentes decidió apartarle de su cargo.

El arzobispado de Sevilla, a quien el Vaticano encargó instruir la investigación por ser la sede metropolitana de la que depende la diócesis de Cádiz, "se decidió enviar el caso al Tribunal de la Rota", según el citado medio. Este organismo, dependiente de la embajada de la Santa Sede en España, tampoco ha apartado a Zornoza de sus funciones.

El denunciante que señala al obispo de Cádiz por pederastia: "Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba"

Este lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que apartarle tampoco les "corresponde a ellos", aunque reconoció el "dolor" que le produce una denuncia a la que "concede una verosimilitud". "Queremos conocer la verdad, de ahí nuestro deseo de colaboración de la Diócesis implicada. La Conferencia Episcopal no lo está, pero siempre podemos colaborar para el conocimiento de la verdad, la reparación de la víctima si se confirma que ha sido objeto de unos abusos, y el acompañamiento a las personas afectadas", compartió.

El obispo niega las acusaciones y suspende su agenda

Tras conocerse la denuncia de la víctima de abusos sexuales, el Obispado de Cádiz y Ceuta emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones y anunciaba la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

El obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi 30 años, son muy graves y además falsas". La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

En el blog del obispo se recogía una lectura este lunes del pasaje de Lucas donde Jesús dice a sus discípulos que quien escandaliza a los más pequeños "más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar". Ante este pasaje, el comentario de Zornoza era el siguiente: "Una llamada a la valentía y a la responsabilidad hacia los demás, sobre todo hacia el más débil, y hacia el que yerra. (...) Hay tantos hombres y mujeres que acaban avasallados, ninguneados, derribados, en una sociedad herida y egoísta…. ¿Y qué le debemos al que yerra? El perdón, que no implica mentira, sino amor en la verdad".

Es más, el obispo firma el protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en el que el papa Francisco recordaba a los obispos que, como sucesores de los apóstoles, tienen una importante responsabilidad sobre "la protección de los menores en la iglesia".

En el protocolo, del año 2020, se recogen dos sanciones en caso de producirse casos "leves" o casos "graves. En el primer caso, se dará una "indicación o sugerencia de mejora" a la persona denunciada, o bien una "llamada formal de atención". Si es un caso grave, se optará por una "seria advertencia" y un alejamiento "inmediato" de la actividad pastoral, así como la comunicación a la autoridad civil si hay indicios de delito.

El Vaticano abre una investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia cuando era cura en Madrid

Se trata de la primera vez que se conoce públicamente en nuestro país que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia. "Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño", se recoge en la carta que el denunciante envió al Dicasterio, en la que acusa al actual obispo de Cádiz de haber abusado de él de los 14 a los 21 años.

"Le reconocí mi homosexualidad. Rafa me permitió acceder al seminario y me llevó a una terapia de conversión para 'curar' mi homosexualidad. Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba", añade el denunciante, una carta en la que también explica que Zornoza le habría reconocido que cometió los abusos cuando dirigía el seminario.

