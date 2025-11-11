Cristóbal Soria desvela la intrahistoria de la visita de Leo Messi al Camp Nou

El tertuliano de 'El Chiringuito' desvela que fue un gesto "con el corazón": "Decide ir caminando hacia las inmediaciones del estadio...".

Leo Messi apareció por sorpresa en el Camp Nou y compartió un mensaje para los barcelonistas a través de sus redes sociales. En 'El Chiringuito' contaron cómo fue su visita improvisada. Lo hizo Cristóbal Soria, que dio algunos detalles desconocidos hasta la fecha.

Leo se encontraba cenando en las inmediaciones del campo y se acercó al salir del restaurante. Y entonces el guardia de seguridad le dejó pasar.

"Leo Messi está cenando con tres personas junto al estadio y ven las luces. Deciden ir caminando hacia las inmediaciones del estadio. Se deja llevar por el corazón. Sin querer mandar ningún tipo de mensaje. Cuando llegan a la puerta, ven una puerta abierta con luz dentro", cuenta Soria.

Deja claro que el argentino no ha querido lanzar ningún tipo de mensaje: "Se acercan y el vigilante que está allí, le deja pasar. No hay más. No hay ninguna lectura ni ningún mensaje".