Guerra total en Ferrari: Hamilton y Leclerc no se cortan y responden a su jefe

Los dos pilotos, que recibieron una severa crítica por parte del gran jefazo de la marca, han reaccionado en sus redes sociales.

Lo de Ferrari no tiene solución. Después de un fin de semana de cero puntos entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el gran jefazo de la marca, John Elkann, dejó una frase incendiaria pidiendo a sus pilotos que hablaran "menos" y se "concentraran más en pilotar".

Esta fue la frase de Elkann: "Tenemos pilotos que necesitan concentrarse más y hablar menos, porque aún quedan carreras importantes por delante y terminar segundos en el mundial de constructores no es imposible".

Después de que este mensaje de hiciera viral, los dos pilotos reaccionaron en redes. Ambos con mensajes contundentes.

Leclerc destacó que "a partir de ahora todo iría cuesta arriba": "Un fin de semana muy difícil en Sao Paulo. Es decepcionante volver a casa prácticamente sin puntos para el equipo en un momento crucial de la temporada, cuando luchamos por el segundo puesto en el campeonato de constructores. A partir de ahora, todo irá cuesta arriba y está claro que sólo estar unidos nos ayudará a revertir esta situación en las últimas tres carreras. Lo daremos todo, como siempre".

Hamilton, por su parte, dejó claro que no se rendiría pasara lo que pasara: "Apoyo a mi equipo. Me apoyo a mí mismo. No me rendiré. Ni ahora, ni entonces, ni nunca. Gracias, Brasil, siempre".

Parece que la ruptura entre los dirigentes de Ferrari y los pilotos es total. Todo ello ante un 2026 de cambio de reglamento... que no pinta bien en Maranello.