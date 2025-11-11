El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España

Los detalles El PP español se desmarcó de la mayor parte de sus colegas europeos para votar en contra de esa meta en la comisión de Medio Ambiente, alineándose así con la ultraderecha.

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040, que será votado en el pleno de la Eurocámara. La propuesta fue respaldada por una mayoría de parlamentarios de centro-derecha, socialistas y verdes, aunque no todos los 'populares' europeos estuvieron de acuerdo. Las representantes del PP español, Esther Herranz y Susana Solís, votaron en contra, alineándose con Vox, cuyo grupo había propuesto eliminar el objetivo. El plan, que incluye la compra de créditos de carbono extranjeros, avanzó tras un acuerdo ministerial previo.

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo dio este lunes su visto bueno al objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040. A falta de que el texto se vote en el pleno de la Eurocámara el jueves, la propuesta salió adelante en la comisión con 55 votos a favor y 32 en contra... incluidos los del PP español.

Aunque una mayoría de parlamentarios de centro-derecha, socialistas y verdes respaldaron ese objetivo, los 'populares' europeos no votaron todos a una. Y las dos representantes del PP español, Esther Herranz y Susana Solís, formaron parte de una minoría de eurodiputados del Partido Popular Europeo que votaron en contra de la propuesta, desmarcándose así de la mayoría de sus colegas europeos.

Casualidad o no, su postura coincide, en el panorama nacional, con las negociaciones que mantiene el PP con Vox para acordar un relevo para Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Un contexto en el que la ultraderecha ha dejado claro que para ellos es clave que ese sucesor asuma las mismas cesiones que el expresident, entre otros asuntos, en materia climática.

Patriots for Europe, el grupo en el que se inscribe Vox en la Eurocámara, había presentado una propuesta para eliminar por completo ese objetivo de reducción de emisiones, que fue rechazada. Así las cosas, el plan para recortar las emisiones en un 90% con respecto a los niveles de 1990 en los próximos 15 años, de por sí diluido porque incluye la previsión de que los países puedan comprar créditos de carbono extranjeros para cubrir el 5% de esa meta, salió adelante en la comisión.

La semana pasada, los ministros climáticos llegaron a un acuerdo de última hora al respecto para no llegar con las manos vacías a la cumbre del clima en Brasil. Ahora, tras el visto bueno de la comisión, la propuesta se someterá a votación en el pleno de la Eurocámara. Será el mandato negociador que fije las líneas rojas en la negociación con el Consejo para acordar la reforma definitiva de la legislación comunitaria.

