"Ducati tiene cada vez más problemas": un piloto de MotoGP da malas noticias a Marc Márquez

Pol Espargaró, piloto de KTM, cree que KTM está perdiendo mucho rendimiento y pronostica un 2026 mucho más igualado que este mundial.

Pol Espargaró, piloto probador de KTM que está sustituyendo a Maverick Viñales, ve un mundial de MotoGP mucho más abierto. Cree que Ducati está "en problemas". Lo que son muy malas noticias para un Marc Márquez, campeón del mundo, que aspira a volver de la lesión para volver a competir por el título en 2026.

En 'AS', Espargaró habla de los problemas de Ducati: "Yo creo que no hay que dar por muerta a Ducati, ni mucho menos, porque es Ducati, pero estamos viendo que el campeonato se está abriendo. Ducati tiene cada vez más problemas...".

Pero esos "problemas" podrían cambiar radicalmente con el nuevo reglamento de MotoGP: "Finalmente, aunque desgraciadamente en 2027 cambia todo, pero estamos viendo que las concesiones están dando sus frutos".

"También felicitar a la organización, porque con el reglamento que están aplicando se están igualando las cosas, que esto era lo que quería conseguir el campeonato y así ha sido. Estoy contento de que todo esté yendo así y de que Pedro esté en esta dinámica positiva, y además le escucho hablar y está motivado, así que en Valencia quizá va a ser la primera", dice el piloto de KTM.

Su fin de semana en Portugal no fue sencillo, pero estaba muy contento: "Superado. Estoy muy contento por haber terminado el fin de semana y decir que esto ya ha pasado".

"Es un capítulo de mi vida que ya está en el pasado y estoy muy satisfecho. Primero, por los resultados de KTM. Pedro Acosta ha hecho un muy buen fin de semana, Brad Binder también ha hecho muy buena carrera, Enea Bastianini la habría hecho y yo he podido terminar, cogiendo muchos datos hoy y de nuevo en el top 10. Muy satisfecho, es lo que queríamos y lo que hemos conseguido", cierra Pol.