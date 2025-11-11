Andy (de Andy y Lucas) arranca su carrera en solitario con 'Marioneta'

Andy Morales, en un 'frame' del vídeo de su 'single', 'Marioneta'

'Marioneta' es la primera canción de Andy Morales en solitario tras la ruptura de Andy y Lucas y como se venía diciendo... parece tratarse de un 'dardo' al que fue su compañero musical durante más de dos décadas.

El pasado mes de octubre, se cerraba el divorcio musical del mítico Andy y Lucas, un grupo formado en 2003 y que durante más de dos décadas ha sonado en las radios de todos los españoles. Andrés Morales Troncoso, más conocido como Andy, y Lucas González Gómez, decían adiós para siempre tras una última gira, 'Nuestros últimos acordes', no exenta de polémica.

Entre las muchas cosas que se han dicho del dúo de pop español está una posible pelea, física, que habría dejado a Andy herido antes de un concierto, según explicó en La Roca Pilar Vidal. Juan Sanguino, en Zapeando, también analizó las posibles causas de la separación de los artistas, adelantando un posible 'shakirazo', una canción dedicatoria a Lucas en el primer disco de Andy en solitario. Se hablaba de 'Marioneta' y 'Marioneta' ha sido este primer single, que ha visto la luz el 10 de noviembre.

En la canción, Andy agradece "todo este tiempo" pero asegura que se dejó "tratar como una marioneta" y se dirige a alguien egoísta, que no quiere a nadie y que no es nadie "para jugar" con sus sueños. Si bien en su momento se dijo que en la letra de este tema se referiría a Lucas pidiéndole que se quedara con su "nuevo disco" y se olvidara de él, esta frase no aparece en ningún momento en la canción, aunque sí referencias a lo que podría ser una relación musical bastante tóxica.

Letra de 'Marioneta' (Andy Morales)

Al fin llegó el momento

que tanto esperaba

para estar contigo a solas

y mirarnos a la cara.

Quiero dar un paso al frente

porque ya nada me calla

el silencio cumplió su tiempo

y ahora no me faltan ganas.

Te doy las gracias por todo este tiempo

y por abrirme los ojos.

y sentirme a tu antojo

pero mi alma ahora grita:

¡Voy a cambiarlo todo!

¿Quién eres tú para jugar con mis sueños?

¿Quién eres tú

para hablar de sentimientos?

Si tú no quieres a nadie,

tan solo a tu egoísmo

olvídate de mi persona

porque para ti no existo.

Eres tan poca cosa para mí...

Tú quédate con tu egoísmo.

Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas,

tú ya lo sabes de sobra:

tengo un as debajo de la manga.

Por si tú me fallas,

por si tú me faltas,

ahora tengo mil motivos

para tomar la palabra.

Para todo el mundo fue creíble nuestra historia,

pero mi mente no perdona

y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte

Que no merece mi persona...