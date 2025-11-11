El nuevo modelo que quiere plantear Florentino Pérez en el Real Madrid

El presidente del conjunto blanco ha convocado una asamblea extraordinaria para plantear un cambio de modelo que verse en repartir el total del patrimonio del club entre los socios.

El próximo domingo 23 de noviembre habrá una asamblea extraordinaria de socios del Real Madrid.

El objetivo de Florentino Pérez es que los socios sean los accionistas del club, tal y como ya expuso hace un año, el 24 de noviembre de 2024, en una asamblea.

"Les confirmo que vamos a traer una propuesta de organización. En un referéndum, seremos los socios los que diremos si queremos estar de una forma u otra", señaló.

Este cambio de modelo versa en repartir el total del patrimonio del club entre los socios.

Es decir, cada socio tendrá una acción. Si el valor del club es de 10.000 millones de euros, cada acción valdrá unos 100.000.

No se podrá vender estas acciones a terceros y el objetivo principal es evitar la entrada de capital extranjero para que el Madrid siga siendo de sus socios.