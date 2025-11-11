Plena confianza de Aprilia en Jorge Martín: "Con esta moto puede ganar..."

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, dice que Jorge tiene todo para estar arriba una vez que supere de manera definitiva las lesiones.

Jorge Martín regresa de su lesión en el Gran Premio de Valencia, el último del mundial de MotoGP. Y la confianza de Aprilia en él es total. Están convencidos de que si supera de manera definitiva las lesiones, podrá luchar por el título mundial contra los grandes pilotos de la parrilla.

Así lo ha dicho Massimo Rivola, su jefe, en palabras que publica 'Motorsport'. Le aconsejan que se tome su tiempo para volver a sentirse rápido.

"Él se sube por las paredes, pero sabe que necesita tiempo. No le deseo una temporada así a nadie de la parrilla, porque es un sufrimiento. Llevando el número 1 en su moto, es un sufrimiento doble", dice el dirigente italiano antes de llegar a Valencia.

Confían al 100% en que puede luchar otra vez por el título: "Jorge tiene todos los números para estar arriba, para llegar a un nivel altísimo, como Marco Bezzecchi. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer, que es ser paciente consigo mismo. El único límite de Jorge es Jorge. Nosotros haremos todo lo posible para darle tiempo, para ponerlo en mejores condiciones, para hacerle entender que estamos aquí por él, obviamente también para Marco, pero pondremos a los dos en las mismas condiciones, luego, Marco tiene ya una temporada a sus espaldas y Jorge prácticamente no ha corrido en un año. Jorge es muy de instinto, sus sesiones de clasificación y sus prestaciones siempre han sido superiores, porque él es particularmente explosivo".

"En los primeros meses del próximo año, intentaremos poner freno a ese carácter, como a un caballo de carreras intentas frenarlo. Pero es mejor tener un caballo de carreras y frenarlo que no tenerlo y probar a apretarlo", apunta el jefe de la marca italiana.

Para finalizar repite ese mensaje que es tan importante para Jorge. Le ven luchando contra los mejores: "Yo estaba convencido de que con esta moto Jorge puede ganar el Mundial. Creo que lo hemos demostrado y creo que él tiene la máxima motivación para regresar con nosotros y construir su futuro".