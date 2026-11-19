El pentacampeón del mundo considera que la llegada de Acosta a Ducati se asemeja a la suya a Yamaha hace casi dos décadas.

Antes de que arranque el Gran Premio de Portugal, de donde Marc Márquez puede salir con su décimo Mundial, MotoGP ha publicado una entrevista con Jorge Lorenzo.

En la misma, entre otros aspectos, el balear reflexiona sobre el fichaje de Pedro Acosta por Ducati.

"Pedro Acosta lo tiene todo. Es fuerte físicamente, tiene carácter y personalidad. Entrena mucho. Tiene carisma, es carismático. Además, es inteligente y rápido. Tiene todas las cualidades para convertirse en el próximo campeón de MotoGP en el futuro. El próximo año, probablemente tendrá una moto mejor en comparación con las de sus rivales", ha señalado.

De hecho, el pentacampeón del mundo considera que la llegada de Acosta al equipo de Borgo Panigale se asemeja a la suya a Yamaha.

"Todavía es muy joven y eso, sin duda, le ayudará a competir contra Marc, por ejemplo, que tendrá 33 o 34 años. Cuando llegué a Yamaha en MotoGP, en 2008, Valentino estaba en el mejor momento de su carrera. Probablemente, Marc está algo más avanzado en su trayectoria deportiva de lo que estaba Valentino en 2008", ha explicado.

"Quizá se quede uno, dos o tres años más, como máximo tres. No creo que siga hasta los 40 años como Valentino. Acosta tiene uno o dos años más que yo cuando llegué en 2008. Sin lesiones, sin miedo a las caídas y con mucha rabia. Así que sí, hay similitudes", ha zanjado.