"Es frustrante que no pasara en 2014"
Fernando Alonso pone fecha de caducidad a su carrera en Fórmula 1
El piloto de Aston Martin ha afirmado que no estará en 2030 para disfrutar de nuevo de los motores V8.
El regreso de los motores V8 de cara a la temporada 2030 de Fórmula 1 parece ser un secreto a voces en el 'Gran Circo'.
Sobre ello le han preguntado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Las Vegas a Fernando Alonso, que ha sido muy crítico con la demora del retorno de las unidades de potencia.
"Es frustrante que no pasara en 2014", ha explicado en 'The Race', donde ha apuntado que se han perdido 16 o 17 años "de pura competición".
Lo que sí afirma Alonso es que no volverá a disfrutar de ellos: "No, no estaré presente para el nuevo V8".
Fernando ya ha dado alguna sorpresa, como su vuelta en 2021, pero con 49 años tiene claro que no seguirá en la parrilla.
"¡Sí, yo también me he sorprendido a mí mismo en el pasado! Pero esta vez creo que será la definitiva. Cuando lo deje, será el momento de hacerlo, y también de probar otras cosas", ha señalado.
"Todavía queda mucho para eso, pero creo que para entonces ya habrá sido suficiente para mí", ha zanjado. Dakar, 24 Horas de Le Mans y la Indy 500, en la mira.