El piloto español reconoce que su salida de Ferrari y llegada a Williams fue muy difícil para él en la Fórmula 1.

Carlos Sainz no puede olvidar su salida de Ferrari. Fue un momento realmente doloroso para él. La marca italiana apostó por Lewis Hamilton y decidió no renovar a un Carlos que tuvo que hacer las maletas hacia la escudería Williams el siguiente año.

El piloto madrileño ha repasado su trayectoria en F1 en unas declaraciones que recoge 'Marca' este miércoles.

"El hecho de que siguiera pensando que iba a renovar mi contrato y seguir muchos años más con Ferrari, para que de repente me desecharan y tuviera que ceder el asiento a Lewis...", dice cuando le preguntan por un momento difícil en la competición.

Antes de Ferrari corrió en McLaren, donde completó unos años muy brillantes: "Creo que McLaren se considera un momento clave porque tuve tres años muy fuertes en Toro Rosso, pero luego tuve un año un poco difícil en Renault, y el contraste entre mi año en Renault y dos años tan grandes en McLaren hace que parezca un momento decisivo".

¿Hasta cuándo se ve Carlos en la F1?

A sus 32 años, Carlos se ve mucho más tiempo en F1 y sigue confiando en Williams: "Mientras siga rindiendo y aprovechando al máximo lo que tengo en el coche y en el equipo, seguiré ayudando a este equipo a desarrollarse y mejorar. Todavía puede considerarse un buen año. Aunque, siendo completamente honesto, creo que el año que viene será el año más importante de Williams en nuestro proyecto".

"Hace falta reacción tras un mal año, y veo a un equipo trabajando a toda máquina para lograrlo", pide Sainz.

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