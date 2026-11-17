Marco Melandri, expiloto de MotoGP, cree que la llegada de Pedro Acosta a Ducati impedirá que Marc Márquez vuelva a ser campeón.

Pedro Acosta aterrizará en Ducati a partir del curso que viene y será compañero de Marc Márquez. Sin duda el equipo más fuerte de MotoGP. Se espera una batalla muy intensa por las victorias entre el gran aspirante y el consolidado campeón.

El expiloto Marco Melandri, en palabras que publica 'Motosan', dice que solo Pedro Acosta puede hacer que Márquez se pueda plantear su futuro en la categoría reina.

"Pedro Acosta será el primero que lo haga dejar de correr. Incluso Márquez lo sabe, es una cuestión de física y naturaleza, y a nivel mental no le será sencillo...", dice el expiloto italiano.

Cree que el reto de Marc, un año más será mayúsculo si tiene que competir contra el joven Acosta: "El año que viene puede ser un desafío atómico para él si le dan una moto para ganar el mundial y tiene al lado a un nuevo talento".

Porque ve físicamente muy tocado a Márquez: "La fuerza de freno te empuja hacia adelante y ahí es todo el momento en que cargas sobre los brazos...".

"Con un dedo solo, volviendo loco el sistema, puedes llegar a revolcarte hacia adelante si tiras con demasiada fuerza", explica sobre el esfuerzo físico al que están sometidos todos los pilotos de MotoGP y en especial un Marc que lo ha pasado muy mal con su brazo derecho.

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