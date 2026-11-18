El piloto español quiere "mantener los pies en el suelo" para cerrar el título de MotoGP en el GP de Portugal.

Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo este fin de semana en Portugal. Si gana la sprint el sábado será campeón independientemente del resultado de Jorge Martín. Si es segundo, necesita que el de Aprilia no gane la prueba.

Por eso le pide a Ducati "concentración" y "no cambiar el enfoque" que han tenido durante toda la temporada.

Así lo dice Marc en palabras que publica la escudería Ducati: "En Catar hicimos un gran trabajo. En un circuito donde históricamente me ha costado ser competitivo, logramos dos resultados sólidos que nos permitieron ampliar todavía más nuestra ventaja en la clasificación".

Es su segunda oportunidad de lograr el mundial después de Catar: "Aquí tendremos la oportunidad de cerrar el campeonato, pero no debemos cambiar nuestro enfoque: hay que mantener los pies en el suelo y dar el máximo paso a paso, desde el viernes hasta la carrera del domingo".

Será en Portugal, en el circuito de Portimao, en la penúltima cita del año antes del cierre en Valencia.

"El de Portimao es un circuito precioso, muy técnico y exigente, donde hasta ahora no he tenido demasiada suerte, así que máxima concentración", sentencia el piloto de Cervera.

Este sábado podría celebrar ya su décimo campeonato, el segundo consecutivo sobre la Ducati. Pero en caso de no conseguirlo, seguirá teniendo tres intentos más en la carrera de Portimao, la sprint y la carrera final de Valencia.

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