El número 3 del mundo, que sintió molestias en el isquio de su pierna izquierda durante su partido contra Medvedev, se someterá a una resonancia magnética que marcará su futuro.

Tras clasificarse para las semifinales de las ATP Finals como primero del grupo Ivan Lendl después de vencer a Frances Tiafoe (6-2, 6-2) y a Daniil Medvedev (6-2 y 6-4), Carlos Alcaraz sembró la duda en rueda de prensa.

"Los dos próximos días serán claves", afirmó el murciano, que se resintió del isquio de su pierna izquierda en la pelota de rotura del primer juego del segundo set y pidió la entrada del fisioterapeuta dos juegos después.

"Son momentos que ya he pasado, que ya he vivido. Voy conociendo mi cuerpo cada vez más. Lo que necesito y lo que no y cómo debo afrontar estos momentos. La experiencia de haber pasado por este tipo de situaciones más de una vez es la que me hace saber cómo debo hacer las cosas tanto en el partido como fuera de la pista", añadió.

Según informa 'Marca', el número 3 del mundo se someterá este jueves a una resonancia magnética que determinará si puede seguir o no en Turín.

También determinará si puede jugar con España en la fase final de la Copa Davis de Bolonia (24 al 29 de noviembre).

David Ferrer, que ya sustituyó el lunes a Alejandro Davidovich por Dani Mérida, tiene hasta el lunes 23 a las 11:00 de la mañana para anunciar un sustituto para Carlitos si finalmente este se 'baja'.