Informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel: sufrió un traumatismo torácico accidental

Tal y como ha avanzado 'Canarias7', a falta de conocer el resultado del resto de pruebas practicadas, esa podría ser la causa compatible con su muerte.

Su funeral ha sido este jueves

Dos días después de su fallecimiento, 'Canarias7' ha adelantado este jueves el informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel.

Fruto del violento choque con Jesús Owono, el delantero sufrió un traumatismo torácico accidental.

A falta de conocer el resultado del resto de pruebas practicadas, esa podría ser la causa compatible con su muerte.

LaLiga, por su parte, ha anunciado este jueves que solo se aplazarán tres encuentros de Segunda (Granada-Tenerife, Andorra-Mallorca y Castellón-Éibar) y uno de la Liga F (Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés).

En el resto de partidos habrá un homenaje especial. Los titulares de cada equipo saltarán entremezclados al verde con una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

A su vez, habrá una ofrenda floral en el centro del campo antes del pitido inicial y un posterior minuto de silencio cuando se cumpla el minuto 9 de encuentro.