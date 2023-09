En cada deporte siempre hay una eterna discusión sobre quién es el mejor o el que más talento tiene. Un debate eterno y subjetivo que admite diferentes opiniones y del que MotoGP no puede escapar.

Uno de los que está en ese debate es Marc Márquez. Eso sí, el catalán no se señaló a sí mismo con esa etiqueta del piloto con más talento.

Al ser preguntado después de la carrera por su futuro y una posibilidad de ir a KTM y compartir de nuevo equipo con Dani Pedrosa, el '93' elogió enormemente a su excompañero tildándole del piloto con más talento que ha visto.

"Dani es uno de los pilotos, si no el que más, con más talento que he visto. Siempre lo he dicho, cuando llegué a MotoGP aprendí mucho de él. Aprendí a pilotar una MotoGP viendo su telemetría. Y en ese 2013 indirectamente y muy directamente me ayudó porque al final lo tenía de compañero de equipo y tiré de su experiencia", reconoció Márquez.

Aunque no se mojó acerca de ir a KTM, sí reconoció que sería interesante compartir de nuevo estructura con Pedrosa por su talento: "Tener a Dani en cualquier equipo, sea de piloto probador o de asesor deportivo, da igual. Creo que es una de las mejores personas dentro del paddock para cualquier equipo".

El futuro de Márquez lejos de KTM

Pese a la pregunta y que haya sido el equipo al que más se le ha asociado, las posibilidades de Marc Márquez de recalar en KTM la próxima son ínfimas. La marca austriaca ya tiene un gran problema para encontrar hueco a la subida de Pedro Acosta de Moto2, por lo que no podrían acometer el fichaje del catalán.

Y, aunque Márquez ha reiterado en muchas ocasiones que tiene contrato con Honda para 2024, los últimos rumores le sitúan en Ducati, en el equipo Gresini junto a su hermano Álex. Una decisión que la mayoría de medios aseguran que tomará después de probar la nueva Honda que los japoneses llevarán a Misano para los test postcarrera.