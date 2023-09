La salida del Gran Premio de Cataluña nos dejó una terrorífica imagen en la que Pecco Bagnaia cayó y se quedó en medio de la pista con todos los demás pilotos intentando esquivarle. Brad Binder no lo pudo hacer y acabó atropellando al italiano.

Por suerte, el piloto sudafricano solo pasó por encima de las piernas, aunque en un primer instante se temió lo peor, como reconoció a 'Speedweek'.

"Al salir de la curva 2 no vi nada hasta que vi a Pecco y su moto en medio de la pista. Luego toqué su motociclista e intenté reaccionar rápidamente para no tocar a Pecco. Entonces, sí, no lo sé... me caí. Por suerte, inmediatamente vi que se movía un poco", explicó.

El sudafricano, que en la reanudación tuvo que abandonar por problemas mecánicos, fue tras terminar su carrera a preocuparse por el estado del italiano: "Fui a ver a Pecco después y parecía estar bien. Resultó herido, pero escapó sin ningún hueso roto".

Y efectivamente, el mismo Bagnaia confirmó que milagrosamente no tenía ninguna fractura que lamentar en una brutal caída que se quedó en un susto.