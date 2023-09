El futuro de Marc Márquez es una de las grandes incógnitas de MotoGP. El piloto español está pasando por uno de sus peores años como piloto de la categoría reina y gran parte de la culpa la tiene su moto. A pesar de haber conseguido su mejor resultado del año (séptimo) el pasado fin de semana en San Marino, Márquez sigue sin estar convencido de que en Honda pueda volver a ser campeón.

Este lunes era un día clave para el desarrollo del futuro del seis veces campeón de MotoGP. Márquez ha llevado a cabo los primeros test con la Honda de 2024 y los resultados no han sido los esperados según ha confirmado el propio piloto español.

"Pero al final los problemas son más o menos los mismos. Entonces necesitamos trabajar más. Necesitan trabajar. Estamos lejos. Si esta es la base de la moto, todavía estamos lejos. Aún así necesitamos trabajar y cambiar muchas cosas", ha explicado Márquez en rueda de prensa.

A pesar de que el piloto de Cervera aseguró en los micrófonos de 'DAZN' hace unas semanas que tenía claro su futuro, después de los test en Misano, Márquez parece estar un poco más dudoso. Ha asegurado que tiene varias opciones y ha puesto fecha a cuando hará pública su decisión.

"Hay una fecha límite. En India y Japón, yo decidiré. Sí, pero no informo porque tal vez no esté claro porque a veces puede cambiar. Las decisiones o mis teorías las tengo, hay plan A, plan B y plan C, tres y no dos como dije antes. Entonces tengo tres ideas muy claras, tengo muy claro lo que tiene que pasar con cada una de ellas, así que bueno, todavía hay tiempo", ha explicado.

El futuro de uno de los mejores pilotos que ha dado el motociclismo español sigue siendo una auténtica incógnita aunque ahora ya se sabe cuando dejará de serlo. Márquez necesita tener la seguridad de que con Honda podrá competir por el mundial pero si no tiene esa certeza, es probable que se plantee seriamente su salida.