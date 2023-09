Dani Pedrosa vuelve a la acción con otra participación como piloto invitado, en esta ocasión en el Gran Premio de San Marino. Y, tras la gran actuación que realizó esta misma temporada en Jerez liderando un entrenamiento y acabando séptimo en carrera, la pregunta reside en hasta dónde llegará Pedrosa esta vez.

El catalán ha hablado en la previa del gran premio y ha reconocido que el objetivo principal sigue siendo probar piezas para KTM: "Este circuito es uno de los que usamos para entrenar. La idea es confirmar aquello que ya hemos probado y colocarlo en condiciones de carrera".

"Las Ducati también se entrenan aquí y van rápido. Cada vez que yo he venido a rodar a este circuito, estaban los de Ducati con motos de calle. En Jerez yo jugaba en casa, pero esto es territorio Ducati", matizó.

Aunque Pedrosa reconoció que en el circuito de Ducati será difícil competir ante ellos, llega con una pequeña actualización aerodinámica que, en el caso de funcionar, le hará dar un salto adelante a la KTM: "Estamos trabajando en un paquete aerodinámico, pero no va a estar completo para este fin de semana, ni para el test del lunes, creo, así que la moto no va a ser tan diferente".

"Fue más difícil decir que sí a este 'wildcard' después del buen resultado de aquel fin de semana, aquello estuvo bien e hicimos un buen trabajo, pero ahora tenemos que adaptarnos a esta pista", concluyó.

En definitiva, será difícil que Pedrosa pueda igualar su actuación de Jerez, más teniendo en cuenta que ese no es su objetivo. Eso sí, tampoco lo fue en el trazado español y deslumbró, así que no se puede descartar nada con Pedrosa en pista.

Pedrosa, más querido que nunca

Cuando se retiró en 2018, la fama y el cariño de Pedrosa había bajado drásticamente respecto a lo que venía siendo habitual para la leyenda de MotoGP. Sin embargo, con el paso del tiempo y su actuación en Jerez, el reconocimiento a la carrera del catalán ha vuelto a ser muy alto.

Algo que él mismo a notado y reconoció a los medios con una sonrisa: "No sé si tengo más o menos reconocimiento ahora o cuando era piloto en activo. Lo que sí he notado es que, en general, tanto de parte de los aficionados como de los pilotos, me siento muy respetado. Incluso los más jóvenes ahora vienen a pedirme a ver si me puedo cambiar el caso con ellos, algo que antes no me pasaba tanto".