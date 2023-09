No tener una máquina competitiva. Eso es lo peor, junto con evidentemente lesionarse, que le puede pasar a un piloto. Que le puede suceder a un corredor competitivo. A uno con ADN ganador. Eso es lo que lleva viviendo Marc Márquez en Hondadesde hace unos años. Varios. Demasiados. Muchos, y sin opción parece al milagro en 2024. Por ello, en la marca japonesa no solo le ven fuera cuando acabe su contrato, sino quizá también antes...

Así lo ha dicho Alberto Puig, director de Honda, en palabras a 'DAZN': "El contrato está ahí, pero es cierto que si un piloto decide no correr... pues no corre".

"Sí, convencerle depende totalmente de nosotros. No con palabras, sino con hechos. Y cuando tú no tienes un producto como para que el piloto esté contento todo puede pasar", sigue.

Y ya lo dice claro: "Honda no es un empresa que obligue a la gente a correr si no está a gusto".

"Sí, la situación es mala"

"Sólo puedo decir lo que hay. Tenemos un contrato, y Marc no nos ha dicho nada. No puedo decir nada más. Sí, la situación es mala, y la moto no está funcionando. Es muy importante que la moto del lunes tenga algo. No que vaya perfecta, pero que se note que hay algo diferente", insiste.

Pero a saber lo que sucede: "Marc no piensa en la moto de Bradl. Es cierto que su crono no ha sido malo. Fue bueno, y eso da algo de esperanza".

"Pero no es una moto que mirar, es una moto que probar, y hasta el lunes será complicado sacar conclusiones", sentencia.