Es la gran duda en estos momentos en el paddock de MotoGP: ¿Qué pasará con Marc Márquez en 2024?, ¿renovará con Honda?, ¿dejará la marca nipona y apostará por Gresini con su potente Ducati?

Tras el Gran Premio de San Marino de este domingo, el piloto de Cervera dejó la resolución en el aire, pero aseguró que la misma está muy cerca de ser anunciada.

"No me afecta, pero también tengo ganas de decidir y dejarlo todo claro en breve", explicó Márquez en declaraciones recogidas por 'As'.

Este lunes, Marc prueba la Honda de 2024 en lo que será un examen final para la marca nipona si quiere retener al octocampeón del mundo.

"Han prometido demasiado en estos últimos años y valoras por hechos y por reacción en ese momento. Es ahí donde quiero ver reacción, hechos. Mañana (este lunes) voy a probar la moto nueva y será un punto muy importante, porque en teoría han trabajado todo este año para esta moto, y a partir de ahí ver cómo funciona", ha señalado.

Además de ver que la moto sea o no competitiva, el piloto exige a Honda más "hechos": "Hombre, es importante, es muy importante. A ver qué tal las sensaciones. Veremos cómo va, pero aparte de todo esto también tiene que haber otros hechos, no sólo la moto".

"Tiene que haber hechos, tiene que haber reacción. La está habiendo, pero a ver si es suficiente o no. Pero al final el tiempo pasa, y para un piloto van pasando los años y es un año menos que tienes de carrera deportiva. Así que es ahí donde tengo que tener mis timings, mis teorías y mis decisiones", ha zanjado.