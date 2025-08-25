La mano derecha de Rossi señala dónde falla Bagnaia al pilotar la Ducati: "Los datos muestran..."

Alessio ‘Uccio’ Salucci, hombre de confianza de 'Il Dotore', tiene claro cúal es la faceta principal en la que 'Pecco' está perdiendo mucho tiempo respecto a Márquez y otros muchos pilotos.

'Pecco' Bagnaia está viviendo uno de los momentos más duros de su carrera. El turinés, que antes de comenzar la temporada era candidato al título, no ha conseguido ser ni competitivo ni rápido sobre una Ducati que le ha generado muchos problemas a la hora de pilotar.

Bagnaia es tercero en la clasificación general pero detrás de Álex Márquez y muy detrás de Marc Márquez, su compañero de equipo. En los últimos grandes premios, 'Pecco' se ha hundido completamente hasta el punto, por ejemplo, de ni meterse en la Q2 de la clasificación del GP de Hungría.

El problema principal parece ser a la hora de pilotar. Bagnaia no se entiende con la Ducati 25 especialmente en un aspecto de su estilo de pilotaje. Alessio ‘Uccio’ Salucci, mano derecha de Valentino Rossi y jefe de VR46, señala el factor que le está fallando a 'Pecco'.

El italiano apunta a un fallo a la hora de frenar: "No es fácil decir qué está pasando. Los datos muestran que no frena de la manera correcta y eso le hace perder motivación y confianza con la moto. Ayer mismo le dije: ‘Por favor, baja un poco el ritmo, tómate tu tiempo’. Ahora no se divierte y lo entiendo, no es fácil".

"Le digo a Pecco que lo intente, porque es bicampeón del mundo, un piloto fantástico. No es bueno ver a alguien así en esta situación, no me gusta"; reconoce Salucci en unas declaraciones para 'TNT Sports'.