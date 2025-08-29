La mano derecha de Rossi revela el secreto de la victoria de Marc Márquez en Hungría: "Han hecho..."

Uccio Salicci, jefe del equipo VR46, ha analizado las claves del triunfo del piloto de Cervera en el novedoso trazado de Balaton Park y que nadie más realizó.

Ni un trazado completamente nuevo como el de Balaton Park impidió que Marc Márquez volviera a sacar el rodillo. El de Cervera se impuso en Hungría metiendo más de cuatro segundos de distancia a Pedro Acosta, segundo clasificado. Otra demostración más de dominio absoluto.

El jefe del equipo de Valentino Rossi, Uccio Salicci, ha analizado las claves del triunfo del catalán y el cambio de reglajes que adoptó Ducati volvió a realizar unos reglajes favorables al '93' en el atípico circuito húngaro: "En una pista pequeña como esta se sacrifica algo de estabilidad para que la moto sea más maniobrable".

"Normalmente, se acortaría la moto para ello. Pero ellos han hecho justo lo contrario. Esto significa que el equipo de fábrica ha generado más estabilidad de frenado y más peso en el eje delantero, lo que ha optimizado el rendimiento del equipo en las chicanes lentas", ha reflexionado el italiano para el medio 'Speedweek'.

La mano derecha de Rossi ha especificado una pieza que ha resultado clave, el basculante: "Al utilizar un basculante más largo, el eje también se desplaza hacia atrás. Con la prolongación ganan en estabilidad. Y adivinad quién lleva un basculante especialmente largo: Marc Márquez"

De este modo, el corredor ha explicado cómo han introducido estos cambios: "Han reducido ligeramente el agarre de la rueda trasera. Ese era uno de los problemas que tenían: tenían tanto agarre en la rueda trasera que la rueda delantera empujaba demasiado al entrar en las chicanes".