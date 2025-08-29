Pedro Acosta se 'moja': ¿Marc Márquez o Valentino Rossi?

El piloto de KTM considera que cuando Márquez gane este Mundial, "se sentará en la mesa en la que están Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol".

Con Marc Márquez muy cerca de levantar su novena corona, la que le igualaría con Valentino Rossi en títulos, se ha avivado el debate sobre quién es el mejor piloto de la historia.

Durante una entrevista en 'As', a Pedro Acosta le han puesto en la difícil situación de elegir. Por un lado, el murciano es una de las 'niñas bonitas' del italiano y suele entrenar con él; por el otro, ve en su compatriota un ídolo.

A bote pronto, se queda con el 'Doctor': "Para mí el mejor piloto de la historia sigue siéndolo Valentino Rossi, porque gran parte de lo que es MotoGP hoy en día ha sido por Valentino".

De hecho, cree que la leyenda de Marc se agrandará en unas semanas: "Cuando Márquez gane este Campeonato, se sentará en la mesa en la que están Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol".

Acosta pone en valor el regreso tras su lesión: "Quitando a Michael Jordan, cuando se fue al béisbol y luego volvió, creo que será la vuelta en el deporte más bestia que se ha visto en muchos años. No es que haya tenido uno o dos años regulares. Se tiró un año entero en casa y a base de apretar y empujar se ha puesto donde quería".

"A Marc Márquez no le habría hecho falta volver a correr. Su historia ya estaba hecha, pero le ha echado más ganas que nadie y le han salido las cosas bien, porque sin eso no vamos a ningún lado", ha añadido.

Por último, tras su reflexión, sí pone en el mismo escalón a Márquez y Rossi: "Junto a Jordan y el Big Three de los españoles que he dicho, ahí estará metido Márquez, que es donde también está Valentino, que tuvo dos años malos en Ducati, pero este tío ha tenido que volver del infierno para volver a ganar. Para mí están igual él (Marc) y Valentino".