MotoGP
El hombre de confianza de Marc Márquez no esperaba este dominio: "Hasta él..."
José Luis Martínez, asistente del de Ducati, dice que hasta él "está flipando" con el nivel supremo que está mostrando sobre su nueva moto.
Marc Márquez sigue ganando. Ya sea en las sprints o en las carreras. Se lo está llevando todo con la Ducati y está cada vez más cerca del noveno campeonato del mundo. Parece que ni los suyos esperaban un Marc tan dominante como se vio hace ya unos años con la Honda.
Su asistente, José Luis Martínez, ha dicho a 'AS' que hasta Marc está "flipando" al verse tan cómodo con la Ducati.
"Aquí no habló mucho de tema de estrategia, pero lo tenía bastante claro todo durante el fin de semana. Me da la sensación de que hasta él está flipando de cómo está yendo y de lo bien que le va todo. Ya se sabe qué pasa cuando un piloto está en estado de gracia, pero me refiero en la fluidez, en la estrategia, en que todo le sale a la perfección y yo, personalmente, creo que hasta él está alucinando", dice una de las personas de confianza del piloto español.
Él también alucina, claro: "Yo claro que estoy alucinando, pero vi hasta en su cara cuando acabó la carrera y se sacó el casco que él estaba flipando".
Lo más importante es que Marc ha vuelto a disfrutar. Es lo que buscaba cuando abandonó Honda para irse a la satélite de Gresini. Y ahora con la moto roja está arrasando y va camino del noveno campeonato del mundo.
"Se le nota por la sonrisa y también porque no le dice nada al equipo de la moto. Sólo que todo perfecto. ¿Eso cuándo se dice? Ya se ve en la última vuelta el tiempo que ha hecho", completa Martínez después de una nueva victoria esta vez en Hungría, en un circuito nuevo en MotoGP.