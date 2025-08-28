Ducati asume que ya no puede esperar resultados de Bagnaia: "Ahora lo importante es..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que los resultados de Pecco sólo pueden llegar cuando haya recuperado "la confianza necesaria".

Pecco Bagnaia está perdido con esta Ducati. La ve tan diferente a la del año pasado que no se ve capaz de competir con esta. No sólo está lejos de Marc Márquez, con el paso de las carreras se está yendo para atrás en la tabla. Y en su equipo ya se resignan: no le pedirán resultados en el futuro cercano.

Ha escrito en su habitual publicación Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, que lo más importante es que Pecco recupere sensaciones. Porque en un año llegará un nuevo reglamento y la escudería de Bolonia no se puede permitir que sus dos pilotos no estén en la pelea.

Esto ha publicado Gigi: "Fue un fin de semana realmente complicado para Bagnaia, desde los entrenamientos hasta la ronda clasificatoria y, finalmente, el GP. Solo hubo un punto positivo, pero importante: las sensaciones vividas en carrera con los importantes cambios de configuración realizados tras la tanda clasificatoria".

Lo importante para él es que Pecco recupere esas sensaciones de cuando fue campeón: "Lo importante ahora mismo no es el resultado de la carrera en sí, sino la sensación que ha recuperado sobre la moto".

"Los resultados llegarán solo cuando haya recuperado la confianza necesaria, lo que también implica acostumbrarse a hacer cosas que deberían ser normales, pero que la configuración anterior no le permitía. Por lo tanto, la siguiente etapa será importante para confirmar el camino elegido: estamos deseando que esto suceda", apunta Dall'Igna.