La llamativa opinión de Márquez sobre la llegada de los circuitos urbanos a MotoGP

El de Cervera ha comentado uno de los grandes cambios que habrá en MotoGP en 2027. Por primera vez, la competición tendrá un gran premio en un circuito urbano.

Marc Márquez ya ha dado por finalizada la pretemporada en la jornada de este domingo en los test de Burinam. A pesar de haber estado pilotando con un virus estomacal y de haberse ido al suelo en tres ocasiones a lo largo del fin de semana, Marc ha salido "contento".

El de Cervera ha asegurado haber tenido buenas sensaciones en su hombro derecho. Zona en la que, cabe recordar, fue operado a finales de 2025 y que parecía que podía complicarle el comienzo de temporada al nueve veces campeón del mundo.

Más allá de comentar sus sensaciones sobre la Ducati, Marc también aprovechó, en los micrófonos de 'Dazn', para analizar la llegada del circuito urbano de Adelaida al calendario de MotoGP de cara a 2027: "Evidentemente, Phillip Island (el circuito sustituido) es uno de los circuito histórico y espectaculares. Se han hecho grandes carreras allí".

"Es uno de mis favoritos y uno de los favoritos de los aficionados. Tenemos que tener la mente abierta y creo que si MotoGP sigue esa dirección y podamos tener un circuito, más que urbano, cerca de la ciudad. Siempre y cuando tenga la seguridad necesaria que requiera MotoGP y los pilotos. Nosotros nos adaptamos", concluye Marc.

El de Ducati se estrenará, junto al resto de pilotos, el próximo fin de semana en el Gran Premio de Tailandia. El de Cervera partirá como el gran favorito al título pero todo hace pensar que Marco Bezzecchi y Álex Márquez le seguirán de cerca.