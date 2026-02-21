Nueva 'pista' de Álex Márquez sobre su futuro...¿lejos de Ducati?: "Aún no he firmado, pero..."

El ilerdense, actualmente en Gresini, debe decidir en los próximos días con qué escudería competirá a partir de 2027. Todo hace pensar que recalará en un equipo oficial.

Álex Márquez es, con el permiso de su hermano Marc, uno de los grandes candidatos al título de MotoGP 2026. El de Gresini ha mostrado muy buen rendimiento en los test de pretemporada y se postula como el favorito a intentar pelear de tú a tú el Mundial con su hermano mayor.

Sin embargo, antes de competir, Álex debe resolver su futuro de cara a 2027. El ilerdense, tras conseguir el subcampeonato en 2025, tiene claro que busca un proyecto con el que tenga opciones de competir por el campeonato. Todo también con la condición de que se trate de un equipo oficial.

Álex competirá este año en Gresini, satélite de Ducati, aunque dispondrá de las mismas piezas que sus compañeros en el equipo oficial. Durante los test en Burinam, el menor de los Márquez ha marcado el mejor tiempo por delante de Marc, que ha sido segundo tras irse al suelo en dos ocasiones.

Tras la sesión, Álex ha hablado sobre su futuro de cara a la temporada que viene. El vigente subcampeón deja claras muchas cosas en unas declaraciones recogidas en 'Motorsport': "Tengo más claro mi futuro, pero aún hay algunos detalles por cerrar. Aún no he firmado, pero lo tengo claro".

Álex también ha comentado las sensaciones que transmite la Ducati: "La moto es rápida en recta, pero necesitas más de 2 kilómetros por hora para rebasar. Ha sido un día sólido. Tuvimos un par de problemas por la mañana, pero luego fuimos a mejor. Aun tengo que entender la moto al entrar en las curvas. Sobre todo, es cómo encaras la entrada"