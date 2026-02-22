El bonito gesto del Camp Nou con Pedri en la victoria del Barça ante Osasuna

El canario volvía tras siete partidos de baja. El feudo azulgrana no dudó en ovacionarle después de varios partidos complicados en los que el Barça ha sufrido sin él.

El Barça ya tiene de vuelta a su 'mago'. Cómo le ha echado de menos. El Barça sin Pedri es mucho menos Barça y eso el culé lo sabe. Es por ello que, ante el Levante, Flick dio entrada al mediocentro canario en el minuto 66. El Camp Nou se puso en pie para recibir a su estrella dos meses después.

Pedri respondió con algún gesto técnico de gran calidad. Si el Barça quiere competir por títulos, le necesita al 100%. Todo en un encuentro en el que los blaugrana superaron al Levante sin excesivas complicaciones. Flick salió con un once con cambios. Cancelo, la gran novedad.

El portugués aprovechó la oportunidad y fue el hombre que más peligro generó en la primera parte. De hecho, fue el autor de la asistencia del segundo tanto. Un gran centro suyo sirvió para que De Jong, completamente solo, pusiera el 2-0 en el minuto 32.

Casi media hora antes, Marc Bernal ya había adelantado al Barça. El canterano firmó su segundo gol como azulgrana tras rematar un buen pase de Eric García. Por parte del Levante, una ocasión de Olasagasti tras un gran pase de Iván Romero que paró desbarató Joan García.

En la segunda parte, mismo guión. Dominio blaugrana con ocasiones. El 3-0, obra de Fermín. Un 'golazo' tras una nueva muestra del increíble disparo de media distancia que tiene el canterano blaugrana.

El Barça recupera, una semana después de perderlo, el liderato de La Liga. Los de Flick firmaron un partido muy completo y superaron a un Levante que tampoco presentó mucha oposición. Los blaugrana recibirán al Villarreal en el Camp Nou el próximo fin de semana.

El Levante, por su parte, se sitúa a 7 puntos de la salvación a falta de que hagan Mallorca y Valencia. Los de Luis Castro recibirán al Deportivo Alavés la próxima jornada de Liga.