Acosta avisa a los Márquez y a Bezzecchi: "En las simulaciones parecen impresionantes, pero..."

El murciano es consciente de la superioridad que tienen los hermanos y el italiano pero también ha asegurado haber salido de los 'test' con buenas sensaciones. ¿Podría pelear de tú a tú con los favoritos al título?

Pedro Acosta ha sido uno de los nombres de esta pretemporada. El 'Tiburón de Mazarrón' fue el protagonista de uno de los rumores más potentes del mercado de pilotos. Todo hace pensar que su destino está ligado a Ducati a partir de 2027 donde compartirá 'box' con nada más y nada menos que Marc Márquez.

Sin embargo, esta temporada seguirá siendo piloto de KTM. Pedro ha terminado satisfecho con los test aunque el ritmo de la moto austríaca no alcanza, de momento, a las Ducati y Aprilia, máximas favoritas. Acosta reconoce la superioridad de esas escuderías pero lanza un mensaje.

"Las pruebas no han ido mal. Estoy bastante contento con la contrarreloj que he hecho esta mañana y con la posición en la que estaba: estaba entre los cinco primeros, que normalmente es nuestro objetivo. No estoy lejos de los primeros. Por la tarde he trabajado en la simulación de carrera, que ha ido bastante bien", asegura el murciano en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Pedro sabe que los Márquez y Bezzecchi estarán arriba pero también desvela un gran mejoría respecto a la temporada pasada: "Es cierto que las de Aprilia y Ducati parecen impresionantes, pero estoy bastante contento porque hemos llegado hasta la vuelta 24-25 sin gastar los neumáticos. Hay una gran diferencia con respecto al año pasado y por eso estoy contento".