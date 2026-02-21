La llamativa reflexión de Márquez sobre su renovación con Ducati: "Si mi físico no me limita..."

El vigente campeón ha tenido sufrido dos caídas en los test de Burinam. Tras la sesión de test, ha analizado su futuro en Borno Paginale con un mercado que parece que revolucionará la parrilla de cara a 2027.

Todo hace pensar que Marc Márquez continuará siendo piloto de Ducati. En pleno mercado de pilotos en el que parece que habrá grandes cambios de cara a 2027, Marc ha 'confirmado' en los test de Burinam que no habrá mucho impedimento en seguir en Borno Paginale.

Eso sí, el de Cervera siempre ha priorizado estar en una forma física óptima para poder confirmar su renovación por la escudería italiana: "El contrato ideal para Ducati es de dos años, porque si no se quedan a medio ciclo. Si mi físico me respeta y no me limita, no tendré problema en un contrato de dos años"

"Siempre he dicho que no es buena idea firmar nada estando lesionado. Mi hombro está mejor, y si sigue así no habrá ningún problema. Pero está claro que la posibilidad de firmar por solo un año tenía relación con la lesión", ha asegurado Marc en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El ilerdense ha tenido una mañana algo complicado en los test de pretemporada en Tailandia. Marc se ha ido al suelo en dos ocasiones aunque, por fortuna para él, no ha sufrido consecuencias físicas graves. A pesar de ambos incidentes, Márquez ha podido marcar el segundo mejor tiempo por detrás de su hermano Álex, que sigue siendo muy rápido.