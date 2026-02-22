Ahora

Salió ileso

Tremendo: el Red Bull de Tsunoda se prende fuego en una exhibición

El japonés, ya alejado de la dinámica de Fórmula 1, ha sido el protagonista de un evento después de que su monoplaza ardiera en llamas. Afortunadamente, salió ileso del incidente.

Yuki TsunodaYuki TsunodaRedes

Yuki Tsunoda encara su primera temporada lejos de la Fórmula 1. El piloto nipón vivió una temporada nefasta en 2025 y eso terminó provocando que Red Bull decidiera prescindir de su figura como piloto.

Sin embargo, Yuki sigue ligado a la escudería austríaca. Su experiencia en el 'Gran Circo' le permite ser el protagonista de exhibiciones y eventos que involucren pilotar un Fórmula 1.

Ha sido el caso en un evento en San Francisco que ha terminado con un buen susto con Tsunoda como protagonista. Al intentar hacer los famosos 'donuts', el japonés se ha visto obligado a salir del coche rápidamente después de que el motor se incendiara sin previo aviso.

Por fortuna, Yuki ha sido lo suficientemente rápido como para evitar que el fuego le alcanzara. Incluso las imágenes del nipón saliendo de la gran humareda han terminado siendo virales debido a la espectacularidad de estas.

