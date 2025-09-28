Leyenda se rinde a leyenda: las felicitaciones de Gasol y Alcaraz a Márquez tras su noveno mundial

El exjugador de baloncesto y el número uno del mundo de tenis le dedicaron un mensaje de felicitación al de Cervera después de conquistar su séptimo título de MotoGP.

Marc Márquez ha agrandado la magnitud de su nombre en el olimpo del deporte español. El de Cervera ha conquistado su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo de MotoGP, después de superar un auténtico calvario pasando por cuatro operaciones en dos años.

El propio Marc ha reconocido que se planteó la retirada y es precisamente ese infierno que vivió el piloto de Ducati lo que más admiración ha despertado en sus rivales y compañeros. Es evidente que Márquez es uno de los mejores deportistas de la historia de España después de este hito.

Es una de las grandes leyendas del motor y del deporte en general y han sido precisamente deportistas de este calibre los que han querido felicitarle tras su noveno título. Pau Gasol y Carlos Alcaraz se han acordado del ilerdense en sus respectivas redes sociales donde le han felicitado tras coronarse en Motegi.

"MARC x7.Història", ha publicado Gasol acompañado de unos emoticonos de trofeos y aplausos. El legendario exjugador de baloncesto, que fue uno de los invitados estrella de la Ryder Cup, ha querido felicitar Marc por la conquista de un nuevo éxito.

"¡Vamos, enhorabuena, Marc Márquez!", ha sido lo que ha exclamado Alcaraz en sus redes felicitando al ilerdense mientras él se encuentra en Tokio disputando el ATP 500 de la capital japonesa. Márquez sigue agrandando su leyenda y los grandes iconos del deporte español se rinden a él.