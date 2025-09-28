La emotiva confesión de Marc Márquez en su celebración: "En el último sector ya estaba llorando..."

El piloto español de Ducati ha revelado la curiosa anécdota que vivió dentro de su moto durante las últimas curvas del Gran Premio de Japón.

"El humo de la moto de 'Pecco' era..."

Uno no gana un campeonato del mundo todos los días. Mucho menos siete. Esos son los títulos que desde hoy tiene Marc Márquez en sus vitrinas. El piloto de Cervera se ha proclamado heptacampeón y ha igualado a Valentino Rossi.

En realidad, son nueve los campeonatos del de Ducati si contamos los de Moto2 y Moto3. Una carrera que le sitúa ya en el Top 3 mejores pilotos de la historia del motociclismo, empatado con Valentino Rossi y solo superado, en títulos, por Giacomo Agostini.

La emoción ha brotado por todos los rincones del circuito de Motegi en una mañana que nos ha dejado una gran alegría. Sin embargo, antes incluso de ver la bandera a cuadros, el piloto catalán ha reconocido haber soltado alguna que otra lágrima.

dentro del casco y el humo de la moto de 'Pecco' era como '", ha señalado el español en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Y es que la moto de Bagnaia estuvo a punto de decir basta. Un fuerte humo blanco que salía de su motor le hizo perder hasta dos segundos en las últimas vueltas, aunque pudo aguantar el tirón y evitar la victoria de Marc Márquez.