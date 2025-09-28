Las lágrimas de quien toca el cielo tras hundirse en el infierno: así se emocionó Márquez tras ser campeón

El de Cervera no pudo contener el llanto después de quedar segundo y conquistar su séptimo título de MotoGP.

Marc Márquez es la historia de la redención. Cuatro operaciones y un hombro derecho que podía haber puesto fin a su carrera hace no mucho. Pero él no se rindió. Y tras volverlo ha intentar una y otra vez, Marc ha conseguido su noveno mundial, el séptimo en MotoGP. Una locura.

El de Cervera rompió a llorar nada más cruzar por meta y, a partir de ahí, no pudo parar. Primero en la vuelta de honor y después con un vídeo que MotoGP le preparó tras terminar la carrera. El montaje resumía la carrera de Marc recordando los difíciles momentos por los que ha pasado.

Marc se emocionó con el vídeo, con su padre, con su pareja y con su hermano, con quien también dejó un momento entrañable. La historia le debía este Mundial, simplemente, por haberlo intentado de nuevo. Sus lágrimas, una prueba irrefutable de que ha vuelto a tocar el cielo tras hundirse en el infierno.