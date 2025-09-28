La tremenda comparación de un expiloto de Fórmula 1: "Hamilton es un niño mimado y Alonso..."

Marc Surer, excorredor de F1 a finales de la década de los 70 y principios de los 80, ha ofrecido un símil entre el heptacampeón británico y el bicampeón ovetense que no deja en buen lugar al piloto de Ferrari.

Las críticas a Lewis Hamilton se han incrementado durante una temporada complicada para el británico. Su llegada a Ferraridisparaba la ilusión de unos aficionados que han experimentado el dolor de la decepción durante un curso inverso a las expectativas que despertaba la unión del heptacampeón con el equipo de 'Maranello'.

En este contexto, Marc Surer, expiloto de F1, ha ofrecido una comparación entre Hamilton y Fernando Alonso que no deja en buen lugar al de Ferrari y que ensalza la figura del español a pesar de no tener tantos mundiales como el británico.

"Lewis Hamilton es un niño mimado y Fernando Alonso sabe convivir con los problemas. Saca el máximo provecho de cada coche", señalaba el suizo unas declaraciones para el medio 'F1 Insider'.

Surer continúo su análisis sobre Lewis: "Siempre ha pilotado los mejores coches. Si el coche es el adecuado, gana con creces. Pero en cuanto no tiene el coche más rápido, se mete en problemas".

El expiloto cree que Hamilton solo es exitoso cuando el coche le acompaña. Es por ello que critica al británico después de un comienzo de etapa en Ferrari para olvidar de Lewis.

El que sale mejor parado de la comparación de Surer es, sin duda, Fernando Alonso. El suizo valora la capacidad de adaptación del asturiano y la facilidad que tiene para convivir con los problemas que le crea un coche muy inferior al de Hamilton.